Esri , il leader globale nella tecnologia dei sistemi informatici geografici (GIS), ha annunciato ArcGIS for ServiceNow, che connette per la prima volta le due piattaforme.

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