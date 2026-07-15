Esri , il leader globale nell'intelligence di localizzazione, lancerà la Power of Where Collection alla Esri User Conference 2026 di luglio.

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