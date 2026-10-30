Eurosets presenta a Europerfusion 2026 (Belgrado, 30-31 ottobre) Trilly Baby, un nuovo ossigenatore destinato alle procedure di circolazione extracorporea nei pazienti più Piccoli che necessitano di un intervento di cardiochirurgia a cuore aperto. Progettato per lavorare con flussi da 0,1 a 1,8 litri al minuto, Trilly Baby segna un ulteriore passo nell’evoluzione del portfolio cardiopolmonare dell’azienda biomedicale italiana.

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Trilly Baby at Europerfusion 2026. Antonio Petralia, CEO of Eurosets, and Gabriele Pastorelli, Sr. Global Marketing Manager Cardiopulmonary - LATAM Area Manager

Il dispositivo, per il quale è previsto il conseguimento del marchio CE entro la fine del 2026 , entrerà in una fase di controlled market release a partire da gennaio 2027 . Questa prima introduzione controllata coinvolgerà 14 centri europei di riferimento per la chirurgia pediatrica, selezionati per la loro specializzazione nel trattamento dei pazienti più piccoli e nelle procedure avanzate di perfusione extracorporea.

Trilly Baby è stato sviluppato per rispondere alle esigenze della perfusione cardiopolmonare nei pazienti di piccola taglia , per i quali la gestione della circolazione extracorporea richiede particolare attenzione al controllo dei flussi, alla biocompatibilità e alle performance di scambio gassoso.

Con Trilly Baby, Eurosets prosegue il percorso di sviluppo delle proprie tecnologie per la circolazione extracorporea (CPB) e il supporto extracorporeo (ECLS), con l’obiettivo di ampliare le soluzioni a disposizione dei professionisti e consolidare la propria presenza sui mercati internazionali.

“Continuiamo a investire nello sviluppo di tecnologie capaci di rispondere a esigenze cliniche specifiche, mettendo a frutto le competenze maturate – ha dichiarato Antonio Petralia, CEO di Eurosets –. L’attenzione ai pazienti più piccoli rappresenta una sfida tecnologica importante, che richiede progettazione, precisione e collaborazione con i professionisti sanitari. La nostra ambizione è costruire un portfolio sempre più completo e rafforzare il ruolo di Eurosets nel panorama internazionale della perfusione”.

Nata nel cuore della Biomedical Valley italiana, Eurosets sviluppa e produce dispositivi medici per il supporto cardiopolmonare e le terapie extracorporee dal 1991, posizionandosi tra i leader europei.

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Eurosets Press Office: salute@elettrapr.it





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