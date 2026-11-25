Expedia Group oggi ha annunciato di aver stretto un accordo per l'acquisizione di Kiwi.com, una società ceca specializzata in tecnologie al servizio dei viaggi, nonché un'agenzia viaggi online.

L'accordo offre le risorse di fornitura completa, motore tecnologico all'avanguardia e l'esclusivo servizio clienti di Kiwi.com alla piattaforma aerea di Expedia Group. Estenderà in Europa la solida posizione aerea statunitense di Expedia Group e sbloccherà le opportunità di crescita sia per i marchi commerciali di Expedia Group sia per i partner B2B.

“Siamo lieti di accogliere Kiwi.com in Expedia Group. Oliver e il suo team hanno creato una piattaforma innovativa di voli già al servizio di milioni di viaggiatori”, ha affermato Ariane Gorin, CEO di Expedia Group.

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