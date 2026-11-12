Focused Support LLC oggi ha annunciato il successo dell’implementazione di Cavok ® STRIKE presso la Regia Aeronautica Militare dei Paesi Bassi (KLu), dotando la flotta di MQ-9 di funzionalità avanzate di partecipazione a Link 16 senza richiedere modifiche ai velivoli. L’implementazione rappresenta un passo avanti significativo nell’integrazione degli aeromobili a pilotaggio remoto nel quadro tattico condiviso, con un miglioramento della consapevolezza situazionale, dell’interoperabilità e del coordinamento tra le forze interforze e di coalizione.

L’installazione segna una tappa fondamentale per Focused Support, mentre Cavok STRIKE si estende alle operazioni militari europee. Integrato nell’ ecosistema per missioni Cavok , STRIKE fa fronte a una sfida tattica persistente: estendere Link 16 a partecipanti non tradizionali senza modifiche costose o complesse agli aerei.

Osserva Jonathan Shill, fondatore e amministratore delegato di Focused Support: “Vent’anni fa abbiamo richiesto Link 16 per l’MQ-1 Predator, ma la richiesta era stata respinta perché il terminale da 8 libbre equivaleva a mezz’ora di permanenza in zona. L’entrata in servizio di Cavok STRIKE sulla flotta di MQ-9 della KLu è il culmine di una visione volta a portare Link 16 tattico (non C2) ad aerei un tempo svantaggiati, senza alcun aumento di ingombro, peso o alimentazione elettrica. Questa democratizzazione di capacità di missione complesse, estese a tutte le piattaforme, è un obiettivo centrale dell’ecosistema per missioni Cavok”.

Cavok STRIKE offre un approccio basato su software all’integrazione dei collegamenti di dati tattici, consentendo ad aerei di ogni dimensione, ai posti di comando e ad altri partecipanti operativi di contribuire al quadro tattico condiviso di Link 16 e di trarne vantaggio. Nell’ambito del più ampio ecosistema per missioni Cavok, STRIKE facilita l’integrazione di dati operativi provenienti da varie fonti, migliorando la collaborazione e la consapevolezza situazionale tra forze distribuite.

L’implementazione di Cavok STRIKE presso la KLu evidenzia il ruolo crescente di Focused Support nella fornitura di soluzioni agili di collegamento di dati tattici definite dal software. Poiché le forze militari fanno contano sempre di più su piattaforme distribuite e senza equipaggio, STRIKE offre nuove opportunità per migliorare l’interoperabilità e il coordinamento senza i costi, la complessità e le interruzioni operative associati agli approcci tradizionali di integrazione delle piattaforme.

Informazioni su Focused Support LLC

Focused Support LLC fornisce a clienti del settore difesa e commerciale soluzioni software e hardware progettate per massimizzare la consapevolezza del campo di battaglia e l’efficacia delle missioni. Forte di milioni di ore di volo operative, l’ecosistema per missioni Cavok ® offre sia una collaborazione intuitiva e multidominio sia un supporto decisionale ai combattenti di tutto il mondo. Per maggiori informazioni visitare www.focusedsupport.com .

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