FrankieOne, la piattaforma unificata per l’identità, la frode e la compliance, e Trulioo, la piattaforma integrata per l’intelligence del rischio, hanno annunciato oggi una partnership tecnologica strategica che amplia l’accesso alle funzionalità globali KYC (Know Your Customer), KYB (Know Your Business) e prevenzione delle frodi.

Man mano che le imprese si espandono a livello internazionale, i loro clienti si aspettano procedure di onboarding rapide e semplici. Al contempo, stabilire la fiducia dietro le quinte sta diventando sempre più complesso: i dati sono frammentati, le strutture proprietarie si estendono su più giurisdizioni e le frodi potenziate dall’IA introducono nuove sfide. Le imprese globali necessitano sia della copertura essenziale per servire nuovi mercati sia della profondità informativa che consente di prendere decisioni in tutta sicurezza.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Vedi la versione originale su businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20261109870450/it/

Referenti per i media

Trulioo: media@trulioo.com | trulioo@methodcommunications.com

FrankieOne: pr@frankieone.com





La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire