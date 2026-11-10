Gli Higher Colleges of Technology (HCT), uno dei più grandi istituti di istruzione superiore applicata della regione, hanno celebrato la più numerosa coorte di laureati finora, con oltre 6.700 laureati dell'anno accademico 2025-2026, con un aumento di circa il 43% rispetto all'anno precedente.

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More than 12,000 people attended HCT’s biggest graduating cohort to date (Photo: AETOSWire)

Oltre 12.000 persone si sono riunite all'Etihad Arena di Abu Dhabi per la cerimonia, che si è svolta all'insegna del tema "Radici forti. Impatto duraturo.", alla presenza di Sua Eccellenza lo Sceicco Nahyan bin Mubarak Al Nahyan, Ministro della Tolleranza e della Coesistenza degli Emirati Arabi Uniti e fondatore dell'HCT. Erano presenti anche Sua Eccellenza il Dott. Ahmad Belhoul Al Falasi, Ministro dello Sport degli Emirati Arabi Uniti e Rettore dell'HCT; il Dott. Faisal Alayyan, Presidente e CEO dell'HCT; alti funzionari governativi, leader istituzionali, docenti, ex allievi e le famiglie dei laureati.

Gli studenti laureandi rappresentavano i campus dell'HCT di tutti gli Emirati Arabi Uniti e tutti e tre i percorsi dell'HCT: laurea applicata, diploma professionale e "Mahara" Career Accelerators. Nel contesto della coorte, 804 laureati sono stati riconosciuti nelle categorie di merito e lode, rappresentando circa il 12% della classe. Quattordici di loro hanno conseguito la massima media complessiva di 4,0.

Il Dott. Faisal Alayyan ha dichiarato: "Questa coorte di laureati da record riflette l'investimento costante degli Emirati Arabi Uniti nello sviluppo dei talenti nazionali. All'HCT, la nostra priorità è garantire che l'istruzione si traduca in competenze pratiche, opportunità professionali e contributi significativi all'economia. Ampliando i percorsi applicati e professionali e rafforzando i nostri legami con il settore, stiamo preparando i laureati ad adattarsi ai cambiamenti tecnologici e ad avere successo in un mercato del lavoro in evoluzione".

Questa coorte da record arriva in un momento in cui l'HCT sta ampliando i percorsi formativi che collegano lo studio accademico alla formazione pratica e all'occupazione. L'istituto sta riprogettando i suoi corsi di laurea applicata quadriennali per includere un intero anno di formazione sul posto di lavoro, che rappresenta il 25% del corso e offre agli studenti una notevole esperienza nel settore prima della laurea.

Anche le iscrizioni ai diplomi professionali sono aumentate in modo esponenziale, passando da 379 studenti nel 2022-2023 a 6.276 nel 2025-2026, mentre le iscrizioni ai programmi Mahara Career Accelerators sono più che quadruplicate in un anno, raggiungendo quota 1.689. Questi percorsi ampliano le opzioni di studio a disposizione degli studenti con interessi e obiettivi professionali diversi.

Lo sviluppo di percorsi professionali e di apprendimento sul posto di lavoro si basa su partnership con oltre 3.500 organizzazioni che hanno sostenuto la formazione degli studenti e l'occupazione dei laureati negli ultimi cinque anni accademici, l'87% delle quali nel settore privato. In quel periodo, i partner hanno offerto oltre 19.000 opportunità di apprendistato, consentendo agli studenti di applicare le proprie conoscenze alle mansioni lavorative e di imparare dai professionisti del settore.

L'HCT ha registrato un tasso medio annuo di occupazione dei laureati dell'88% negli ultimi cinque anni accademici, mentre oltre 4.400 laureati della classe del 2026 hanno già trovato un'occupazione. Tra i laureati che hanno trovato un impiego tra il 2019 e il 2025, il 72% ha ottenuto un posto di lavoro nel settore privato.

Fondata nel 1988 con 182 studenti, l'HCT accoglie oggi oltre 25.000 studenti in tutti gli Emirati Arabi Uniti e ha rilasciato diplomi a più di 95.000 persone. Offre 54 corsi di laurea nei settori dei media applicati, dell'economia, dell'informatica, dell'istruzione, della tecnologia ingegneristica e delle scienze e delle scienze della salute, e l'85% dei suoi programmi accademici vanta un accreditamento internazionale.

Fonte: AETOSWire

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Remah Alfreahat

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