Per il secondo anno consecutivo, Value Group , un fornitore leader di soluzioni integrate di gestione dei disservizi nel settore aeronautico, parteciperà alla Conferenza annuale GHI , uno degli incontri internazionali leader del settore aeronautico per compagnie aeree, operatori di assistenza a terra, aeroporti e fornitori di tecnologia. Alla 27ª edizione dell'evento, che si terrà dal 1º al 3 dicembre presso Olympia London, l'azienda presenterà la sua strategia integrata di gestione dei disservizi dell'aviazione.

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Thomas Sergnese, Co-CEO & Chief Commercial Officer and Daniele Bocchieri, Co-CEO & Chief Operating Officer

A GHI London, Value Group presenterà la strategia “Global Oversight, Local Action” per la gestione delle operazioni irregolari (IROPS), dimostrando in che modo il coordinamento centralizzato, la tecnologia avanzata e le competenze operative locali possono interagire per offrire un recupero dei passeggeri più rapido, più uniforme ed efficace.

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