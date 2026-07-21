Gradiant , leader mondiale nel settore delle soluzioni avanzate per la gestione delle risorse idriche e delle acque reflue, ha annunciato oggi il completamento con successo dei lavori presso un nuovo importante impianto di produzione di semiconduttori a Dresda, rafforzando così la capacità dell'Europa di produrre le tecnologie per alimentare un mondo sempre più digitale ed elettrificato.

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Today, Gradiant announced the early completion of ultrapure water and water recovery systems for a €5 billion semiconductor facility in Dresden, supporting expanded European chip production, improved water efficiency, and stronger supply chain resilience.

Con un investimento di circa 5 miliardi di euro, il nuovo impianto rappresenta uno dei più grandi progetti industriali della Germania e un'espansione significativa di Silicon Saxony, il principale polo europeo nel settore dei semiconduttori. Il progetto raddoppia la capacità produttiva dello stabilimento del cliente a Dresda e dovrebbe creare circa 1.000 nuovi posti di lavoro altamente qualificati.

Il progetto è sostenuto da finanziamenti pubblici pari a circa 1 miliardo di euro, erogati attraverso programmi quali il regolamento sui chip e l'importante progetto di comune interesse europeo (IPCEI). L'investimento rafforzerà le catene di approvvigionamento europee nel settore dei semiconduttori e migliorerà la resilienza dei settori che dipendono dai chip avanzati.

Progettato per la produzione su wafer da 300 millimetri, lo stabilimento produrrà semiconduttori di potenza e tecnologie analogiche e a segnale misto. Questi componenti sono fondamentali per i centri dati dedicati all'intelligenza artificiale, i veicoli elettrici, gli impianti di energia rinnovabile, le reti elettriche e le applicazioni industriali.

Gradiant ha fornito all'impianto sistemi per l'acqua ultrapura e il recupero dell'acqua, fondamentali per lo svolgimento delle attività. Le soluzioni sono state progettate per soddisfare i rigorosi requisiti di purezza, affidabilità e uniformità di processo richiesti dalla produzione di semiconduttori avanzati.

L'acqua viene utilizzata in tutte le fasi della produzione dei wafer e nelle operazioni di risciacquo, dove anche tracce minime di contaminanti possono influire sulla qualità del prodotto e sulla resa produttiva. I sistemi Gradiant contribuiscono a garantire l'approvvigionamento idrico stabile e affidabile necessario per questi processi produttivi altamente sensibili.

I sistemi per il recupero dell'acqua di risciacquo forniti da Gradiant consentono di raccogliere l'acqua proveniente da determinati processi produttivi e di riutilizzarla per applicazioni adeguate all'interno dello stabilimento. Ciò favorisce un uso più efficiente delle risorse e rafforza la resilienza delle operazioni produttive su larga scala.

Lo stabilimento utilizza acqua industriale anziché acqua potabile per le proprie attività, contribuendo così a preservare le preziose risorse idriche potabili. I processi interni di riciclaggio consentono di riutilizzare più volte l'acqua nella produzione, con l'obiettivo di raggiungere un tasso di riciclaggio dell'acqua fino al 45% entro il 2033.

Gradiant ha portato a termine il progetto con tre mesi di anticipo rispetto alla tabella di marcia. La consegna anticipata dei lavori riflette lo stretto coordinamento tra Gradiant, il cliente e il team di progetto nel suo complesso, nonché la capacità di Gradiant di realizzare progetti infrastrutturali complessi nel rispetto dei rigorosi requisiti di qualità, sicurezza e tempistiche previsti dal settore dei semiconduttori.

"I semiconduttori sono alla base dell'economia dell'intelligenza artificiale, tuttavia il loro potenziale è limitato dalla disponibilità di acqua", ha dichiarato Prakash Govindan, amministratore delegato di Gradiant. "Gradiant ha dedicato oltre un decennio allo sviluppo delle tecnologie e delle competenze operative necessarie per garantire la disponibilità di acqua ai settori più avanzati del mondo. Questo progetto dimostra come aiutiamo i produttori a crescere con fiducia, fornendo la purezza, l'affidabilità e l'efficienza idrica necessarie per la prossima era tecnologica".

Philipp Sausele, amministratore delegato di Gradiant Europe, ha rappresentato l'azienda all'inaugurazione ufficiale dello stabilimento a Dresda all'inizio di questo mese. "Siamo orgogliosi di sostenere un progetto che rafforza le capacità produttive europee nel settore dei semiconduttori e rende possibile un futuro più digitale ed efficiente dal punto di vista energetico", ha dichiarato Sausele. "Il completamento dei nostri lavori in anticipo rispetto alla tabella di marcia dimostra la competenza tecnica dei nostri team e la solidità della nostra collaborazione con il cliente e i partner del progetto".

Il successo di questa fornitura rafforza ulteriormente la posizione di Gradiant come partner affidabile nel settore idrico per i produttori di semiconduttori di tutto il mondo. Che si tratti di nuovi impianti, espansioni della produzione o ottimizzazione delle operazioni, Gradiant aiuta i clienti a migliorare l’efficienza idrica, la resilienza produttiva e le prestazioni ambientali.

Informazioni su Gradiant

Gradiant è la "componente idrica" dell'economia dell'intelligenza artificiale. Fondata al MIT e con sede a Boston, Gradiant realizza le infrastrutture per le risorse idriche e le acque reflue alla base dell'evoluzione dell'intelligenza artificiale, dai chip e i centri dati fino al settore energetico e alle industrie che da essi dipendono. Con l’accelerarsi della domanda di IA, l’acqua sta diventando la risorsa che determina ciò che è possibile realizzare. Le tecnologie di Gradiant riducono il consumo di acqua del settore, recuperano ciò che andrebbe sprecato e restituiscono acqua pulita alla natura, con oltre 3.000 impianti di trattamento realizzati in 92 paesi. Per saperne di più, visita il sito gradiant.com .

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Contatto aziendale

Felix Wang

Gradiant, responsabile globale del marketing

fwang@gradiant.com





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