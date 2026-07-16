Grafana Labs, l'azienda alla base del cloud di osservabilità aperta, oggi ha annunciato di essere stata nominata un Leader nel Gartner® Magic Quadrant™ per le piattaforme di osservabilità per il terzo anno consecutivo, e di essersi piazzata al primo posto per la completezza di visione per il secondo anno di fila.

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2026 Gartner® Magic Quadrant™ for Observability Platforms

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