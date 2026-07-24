Gurobi Optimization, LLC , leader nel settore della tecnologia di intelligence decisionale, ha annunciato oggi la pubblicazione del suo primo State of Mathematical Optimization in Academia Report (Rapporto sullo stato dell'ottimizzazione matematica nel mondo accademico).

Basandosi su sondaggi condotti tra più di 1.180 docenti e studenti che utilizzano attivamente Gurobi, il rapporto esamina come l'ottimizzazione venga insegnata, utilizzata nella ricerca e applicata nel mondo accademico di oggi, oltre a casi d'uso che potrebbero trarre vantaggio da una combinazione di intelligenza artificiale generativa (GenAI) e di ottimizzazione. La ricerca di Gurobi sottolinea l'importanza di rendere accessibili a studenti e ricercatori la formazione e gli strumenti in materia di ottimizzazione.

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Melissa Cifarelli

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