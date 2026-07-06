Helical Fusion Co., Ltd. ("Helical Fusion"), startup giapponese attiva nello sviluppo di centrali elettriche a fusione, e HAZAMA ANDO CORPORATION ("HAZAMA ANDO"), storico costruttore edile nipponico, oggi hanno annunciato che HAZAMA ANDO è diventata un Partner ufficiale del programma Helix, l'iniziativa per la fusione commerciale di Helical Fusion. Le due aziende hanno siglato anche un memorandum d'intesa ("MoU") che ne prevede la reciproca collaborazione per realizzare Helix KANATA, l'impianto di fusione pilota di Helical Fusion che dovrebbe entrare in funzione negli anni attorno al 2030.

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(L-R) Kazuhiko Kuniya (Representative Director and President, HAZAMA ANDO CORPORATION) and Takaya Taguchi (Co-Founder and CEO, Helical Fusion Co., Ltd.) at a press conference in Tokyo on July 6, 2026.

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