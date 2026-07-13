HistoSonics , oggi ha annunciato l'ottenimento del marchio CE di approvazione europea per il suo Edison® System, lanciando così la commercializzazione della tecnologia di istotripsia non invasiva dell'azienda in Europa in altri mercati che riconoscono il marchio CE.

Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20260713660844/it/

HistoSonics Edison® Histotripsy System

Il Sistema Edison è una piattaforma innovativa, non invasiva, guidata dalle immagini, progettata per distruggere i tumori al fegato, tra cui la distruzione parziale o completa di tumori epatici non resecabili. La tecnologia, chiamata istotripsia, utilizza le proprietà meccaniche degli ultrasuoni mirati per distruggere tessuti indesiderati e tumori in un unico intervento, senza la necessità di procedure invasive o di radioterapia, e con potenzialmente meno effetti collaterali rispetto alle terapie tradizionali.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Vedi la versione originale su businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260713660844/it/

Contatti per i media

Rebecca Koupal

Direttore Senior del marketing

612-483-6378

Rebecca.Koupal@HistoSonics.com

Kimberly Ha

KKH Advisors

917-291-5744

kimberly.ha@kkhadvisors.com





La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire