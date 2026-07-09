Hytera, un fornitore leader globale di tecnologie e soluzioni per le comunicazioni critiche, ha annunciato il lancio della PDC580 Dual-Mode Rugged Radio , sviluppata per le organizzazioni che continuano ad affidarsi al PMR pur ampliando le comunicazioni a banda larga in operazioni sempre più distribuite.

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Built to connect LTE and PMR, the Hytera PDC580 brings dual-mode communication into one compact rugged radio.

“La transizione dalla banda stretta alla banda large non è una sostituzione immediata”, ha dichiarato Arthur Luo, Product Manager di Hytera Smart Terminal BU. “Molte organizzazioni gestiranno ambienti di comunicazione misti per anni a venire. La PDC580 è progettata per rendere fluida quella transizione, consentendo ai team di rimanere connessi senza cambiare i flussi di lavoro operativi già consolidati”.

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lele.yao@hytera.com





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