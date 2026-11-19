IFF (NYSE: IFF), azienda leader globale nel settore delle essenze, delle fragranze, della salute e delle bioscienze, oggi ha aperto il suo primo Forest Lab a Legado das Águas, la più grande riserva privata di Foresta atlantica del Brasile. Il laboratorio segna la prossima tappa nella collaborazione per la bioprospezione annunciata nell'agosto 2025 da IFF (International Flavors & Fragrances) e Reservas Votorantim (rV), la divisione di economia ecologica della società di investimenti brasiliana Votorantim SA, che gestisce la riserva.

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A scientist in the new IFF Brazil Forest Lab at Legado das Águas, the country’s largest private Atlantic Forest reserve.

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Nome: Judith Gross, VP, Comunicazioni e Branding

Dipartimento: Profumi

Email: scentmediarequest@iff.com





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