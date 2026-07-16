Accertify, un fornitore di soluzioni per la valutazione dei casi di frode leader nel settore, il cui strumento Predictive Yes Platform aiuta i commercianti ad approvare un maggior numero di richieste valide da parte di clienti, per aumentare i ricavi e migliorare la crescita, oggi ha annunciato il rilascio del suo Global Air Travel Fraud Report: Q2 2026 , un'analisi trimestrale delle variazioni della pressione delle truffe sui mercati delle compagnie aeree a livello globale secondo la città di partenza al momento della prenotazione.

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