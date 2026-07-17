Il centro di gravità nel commercio al dettaglio globale è passato all'Oriente. I formati che attualmente guidano la crescita più rapida nel commercio retail globale (live shopping, social commerce e consegne nel giro di minuti) sono stati originati in Asia, e la maggior parte dei consumatori occidentali devono ancora adattarli. Secondo NIQ (NYSE: NIQ), un leader globale nella consumer intelligence, nel suo rapporto globale The Commerce Revolution: Where East Meets West (La rivoluzione del commercio: dove Oriente incontra Occidente), il divario tra Oriente e Occidente è ancora ampio.

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China's USD 900bn live shopping boom now approaches the scale of the US E-commerce

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Julia Mayer

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