Per anni, Almir ha sognato di incontrare sua nipote negli Stati Uniti.

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Behind-the-scenes photo from the filming of RECLAIM: Stories of Passion and Perseverance, an Experian documentary. Brody Frye, who received care from The MetroHealth System in Cleveland, Ohio, is featured in the film’s story about healthcare innovation and the patient experience. RECLAIM highlights experiences with debt relief, medical expenses, financial education and healthcare innovation, showing how access to tools and support can help people move toward a stronger financial future.

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