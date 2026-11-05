All'Interpack 2026, I’m green™ bio-based e Mondi hanno presentato un approccio agli imballaggi orientato al futuro che unisce innovazione nei materiali rinnovabili e semplicità dei processi per ridurre l'impatto ambientale senza compromettere la funzionalità.

I materiali rinnovabili incontrano gli imballaggi flessibili

Al centro della soluzione c'è la re/cycle StripPouch, realizzata con almeno il 98% di polietilene I’m green™ bio-based derivato dalla canna da zucchero rinnovabile, che offre un'alternativa ai materiali tradizionali a base di combustibili fossili. Integrando il polietilene I’m green™ bio-based nella progettazione, la collaborazione dimostra il potenziale di espansione dell'uso di materiali a base biologica nelle applicazioni ad alte prestazioni, come imballaggi per alimenti, prodotti per la casa e per l'igiene personale.

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