L'Empire State Building Observation Deck (ESBOD) oggi ha annunciato una nuova offerta esclusiva di biglietti per appassionati di calcio che indosseranno la maglia della squadra del cuore al “World’s Most Famous Building”, in attesa della finale del campionato.

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Empire State Building Observation Deck Launches Exclusive Soccer Jersey Ticket Offer for Sports Fans in July

Gli ospiti che intendono indossare la maglia della propria squadra all'Empire State Building Observation Deck possono acquistare i biglietti online scontati del 15 percento per godersi l'esperienza immersiva del museo e le viste più belle di New York dalle piattaforme panoramiche all'86 o e al 102 o piano.

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