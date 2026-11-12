Mentre Abu Dhabi si prepara ad accogliere la comunità artistica internazionale per il primo Frieze Abu Dhabi questo novembre, 421 Arts Campus presenta due mostre che mettono in primo piano la sperimentazione artistica, la ricerca e le pratiche creative emergenti negli EAU e nella regione in generale.

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Juma Alhaj, Revelation, 2026 at 421 Arts Campus. Courtesy of 421 and the artist. (Photography by: Ismail Noor, Seeing Things)

Le opere di Juma Alhaj, esposte fino al 10 gennaio 2027, riuniscono approcci artistici personalissimi, che spaziano dall'esplorazione della riflessione e della scoperta di sé all'analisi della formazione e della condivisione del sapere attraverso modalità informali di comunicazione.

Revelation , la prima mostra personale dell'artista emiratino Juma Alhaj, segna un'importante evoluzione nel suo percorso artistico.

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Rania Habib

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