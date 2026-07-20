IQM Quantum Computers (Nasdaq: IQMX) , leader globale nei computer quantistici superconduttori full stack, oggi ha pubblicato i risultati di una ricerca effettuata in collaborazione con Deutsche Bahn, il maggior operatore ferroviario europeo, che analizza come migliorare la pianificazione ferroviaria grazie al calcolo quantistico.

Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20260719358241/it/

IQM's whitepaper on hybrid quantum optimization for railway scheduling, developed with Deutsche Bahn.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Vedi la versione originale su businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260719358241/it/

Contatto IQM con i media:

Email: press@iqm.tech





La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire