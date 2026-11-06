iQmetrix, provider mondiale di sistemi operativi per il commercio intelligente pensati per il settore delle telecomunicazioni, la scorsa settimana ha condiviso i punti salienti del proprio 2026 Telecom Industry Address e Product Announcements, tenutosi virtualmente il 28 ottobre in due sessioni – una rivolta al pubblico nordamericano e l’altra a quello europeo. L’evento è stato incentrato su un unico tema: l’intelligenza. Il settore del commercio di servizi e prodotti per le telecomunicazioni sta evolvendo da sistemi che registrano le attività aziendali a sistemi in grado di agire direttamente su di esse, e gli annunci mettono tale intelligenza a disposizione di ogni figura professionale: dall’addetto alle vendite al bancone, al manager finanziario nel back office, fino alla visione aziendale che guida l’esperienza di canale.

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