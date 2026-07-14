Kinaxis ® Inc. (TSX:KXS), leader mondiale nella pianificazione e orchestrazione della catena di fornitura, oggi ha annunciato di aver programmato una teleconferenza per presentare i risultati finanziari del secondo trimestre conclusosi il 30 giugno 2026. La teleconferenza verrà ospitata giovedì 6 agosto alle 8:30 (ora della costa orientale) da Razat Gaurav, CEO, e da Peter Yaraskavitch, Vicepresidente, Pianificazione e analisi finanziaria. Alla teleconferenza seguirà una sessione di domande e risposte. La Società comunicherà i risultati finanziari del secondo trimestre dopo la chiusura dei mercati di mercoledì 5 agosto 2026.

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