Kinaxis ® Inc. (TSX:KXS), un leader globale nella pianificazione e orchestrazione della catena di fornitura, oggi ha annunciato la nomina di Herb Yeh ai ruoli di Direttore finanziario e Direttore strategia con decorrenza dal 27 luglio 2026.

Yeh sarà responsabile delle operazioni di strategia aziendale e dell’organizzazione finanziaria globale di Kinaxis, guidando tutte le unità Finanza, Contabilità, Rapporti con gli investitori, Strategia aziendale e Sviluppo societario; lavorerà a stretto contatto con il gruppo dirigente esecutivo e il consiglio di amministrazione per sostenere una gestione rigorosa, la crescita a lungo termine e la creazione di valore per gli azionisti.

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