Klarna, la rete finanziaria per tutti i giorni, ha ampliato la collaborazione con Visa, un leader globale nei pagamenti digitali, offrendo ai commercianti che utilizzano Visa Acceptance Platform accesso alle ultime funzionalità di Klarna.

I commercianti che utilizzano Visa Acceptance Platform possono ora offrire Klarna alla cassa tramite l'assetto esistente negli Stati Uniti, in Canada, nel Regno Unito e in Europa.

Per queste attività commerciali, i pagamenti flessibili stanno rapidamente diventando una parte normale del procedimento di pagamento. Con Klarna attiva alla cassa, le attività che utilizzano Visa Acceptance Platform possono offrire ai propri clienti le opzioni di pagamento totale, a rate senza interesse e con finanziamenti a termine esteso senza dover creare o mantenere un'integrazione separata.

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