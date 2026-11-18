Klarna Group plc (NYSE: KLAR), la rete finanziaria per tutti i giorni, ha annunciato oggi i risultati finanziari del terzo trimestre 2026. Il GMV (valore lordo della merce) ha raggiunto i 36,1 miliardi di dollari (+10% su base annua), i ricavi sono stati pari a 1,0 miliardo di dollari (+12% su base annua), i dollari di margine sulle transazioni (TMD) sono stati pari a 371 milioni di dollari (+32% su base annua), mentre il reddito operativo rettificato è stato pari a 21 milioni di dollari (+35 milioni di dollari su base annua).

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"Il terzo trimestre è stato il nostro quarto trimestre consecutivo con ricavi superiori a 1 miliardo di dollari e reddito operativo rettificato positivo. Stiamo trattenendo più di ogni dollaro che elaboriamo ogni giorno attraverso il nostro network finanziario giornaliero: il margine sui dollari di transazione è ora pari al 37% dei ricavi, in rialzo rispetto al 31% di un anno fa. Guardando al futuro, stiamo chiudendo l'anno in positivo, in linea con tutte le nostre previsioni per l'intero anno, o addirittura in anticipo rispetto a queste".

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