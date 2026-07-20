Boomi , l'azienda di attivazione dei dati per l'intelligenza artificiale, oggi ha annunciato una nuova ricerca condotta da Forrester Consulting per conto di Boomi che mostra come nonostante l'adozione di agenti AI, la fiducia non ha tenuto il passo con l'ambizione.

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Boomi-commissioned independent study finds integration, not smarter models, separates enterprises that trust their AI agents from those stuck in “agentic chaos”

Il sondaggio, condotto da Forrester tra 409 decisori a vari livelli dirigenziali nei settori IT e tecnologico in Nord America, Europa e regione APAC, ha rivelato che l'86% delle organizzazioni è passato oltre la fase pilota dell'agente AI, eppure solo il 34% dichiara di fidarsi delle azioni intraprese dai propri agenti AI.

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Elliot Harrison

Comunicazioni globali

elliot.harrison@boomi.com





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