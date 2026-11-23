La Borsa di Muscat (MSX), in collaborazione con Jefferies Group, società globale specializzata nel banking di investimento e nei mercati di capitali, ha accolto a Muscat una delegazione internazionale di investitori di alto profilo nel quadro dell'impegno continuativo volto a promuovere il mercato di capitali dell'Oman e le società quotate presso gli investitori istituzionali mondiali.

La delegazione comprendeva rappresentanti di sei società regionali e internazionali leader negli investimenti. Il programma ha permesso ai partecipanti di accedere direttamente alle istituzioni chiave e a importanti aziende quotate in borsa e, al contempo, ha proposto una prospettiva più ampia sulla trasformazione economica, sullo sviluppo del mercato di capitali e sulle opportunità di investimento che caratterizzano l'Oman.

La visita è iniziata con una sessione congiunta tra la delegazione, la MSX e l'Autorità dell'Oman per gli investimenti, ed è poi proseguita con incontri con la Bank Muscat, Sohar International, OQ Exploration & Production e OQ Base Industries.

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Eman Al Busaidi

Eman.busaidi@msx.om





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