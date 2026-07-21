La Camera di Commercio di Hollywood, nota per l'iconica Hollywood Sign® e la Hollywood Walk of Fame®, sta ampliando la propria attività nel settore dell'ospitalità di lusso grazie a una partnership strategica con The Scene Hotels & Resorts per il lancio di Hollywood Hotels & Residences.

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The Scene Hotels & Resorts, con oltre 40 anni di esperienza combinata nei settori dell'ospitalità, dei viaggi e dello sviluppo di marchi, guiderà lo sviluppo e la gestione del brand. La partnership porterà lo stile di vita hollywoodiano negli hotel di lusso e nelle residenze firmate in tutto il mondo, creando destinazioni coinvolgenti ispirate alla capitale mondiale dell'intrattenimento.

"Questa partnership rappresenta molto più di un'espansione del marchio Hollywood: riflette la nostra visione di Hollywood come il principale centro mondiale per l'intrattenimento, la creatività e il commercio", ha dichiarato Ron Frierson, Presidente e CEO della Camera di Commercio di Hollywood . "Rafforzando le nostre partnership internazionali, stiamo creando nuove opportunità per il turismo, gli investimenti, l'innovazione e una crescita economica sostenibile per le generazioni future".

Il lancio fa seguito all'annuncio di una partnership ventennale tra la Camera di Commercio di Hollywood e The Scene Hotels & Resorts. Il portfolio comprenderà proprietà di lusso con sistemazioni di alto livello, spazi comuni, esperienze gastronomiche e un programma di eventi che celebrano la tradizione di Hollywood e la cultura di ciascuna destinazione. Ulteriori progetti saranno annunciati man mano che il portfolio si amplierà.

La partnership è stata mediata da United Talent Agency .

Informazioni sulla Camera di Commercio di Hollywood

Fondata nel 1921, la Camera di Commercio di Hollywood si dedica a promuovere la vitalità economica, la ricchezza culturale e il benessere civico di Hollywood. Rappresentando quasi 700 organizzazioni associate che, complessivamente, danno lavoro a oltre 148.000 persone, la Camera di Commercio è l'organizzazione imprenditoriale più grande e influente di Hollywood.

In qualità di principale portavoce della comunità imprenditoriale di Hollywood, la Camera riunisce i leader di tutti i settori per promuovere iniziative volte a rafforzare l'economia locale, migliorare la qualità della vita e consolidare la posizione di Hollywood come destinazione di prim'ordine a livello mondiale per l'intrattenimento, il turismo, gli investimenti e l'innovazione.

La Camera di Commercio è inoltre l'orgogliosa custode di due dei monumenti culturali più famosi al mondo: l'iconica Hollywood Walk of Fame e la leggendaria Hollywood Sign, di cui cura la conservazione e la promozione a nome di Hollywood, dei suoi residenti, delle sue imprese e dei suoi visitatori.

Ron Frierson è Presidente e Amministratore Delegato, Dan Halden è Direttore Operativo e Jerry Neuman è Presidente del Consiglio di Amministrazione per il mandato 2026-2027.

Informazioni su Hollywood Hotels & Residences

Hollywood Hotels & Residences è un marchio alberghiero di lusso che porta il fascino, la creatività e l'intramontabile attrattiva di Hollywood in destinazioni eccezionali in tutto il mondo. Attraverso la collaborazione con proprietari di hotel, investitori e promotori immobiliari, il brand crea hotel di lusso, residenze firmate ed esperienze di lifestyle ispirate alla tradizione hollywoodiana in termini di intrattenimento, narrazione e innovazione. Ogni struttura combina un design cinematografico, un'ospitalità di alto livello ed esperienze ispirate al territorio, offrendo destinazioni che racchiudono l'energia di Hollywood e allo stesso tempo valorizzano la cultura e il carattere del luogo in cui sorgono.

*Fonte: AETOSWire

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Jad Aridi

Jad@hollywoodhotelsandresidences.com

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Ana Martinez

ana@hollywoodchamber.net

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