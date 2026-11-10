Onera Health, società leader nella trasformazione della medicina del sonno, e VitalAire, l'azienda tedesca di assistenza domiciliare controllata di Air Liquide Healthcare, hanno annunciato una collaborazione per collegare la polisonnografia a domicilio, il "gold standard" clinico per la diagnosi dei disturbi del sonno, e il trattamento dell'apnea notturna per i pazienti in Germania.

Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20261110986611/it/

Ruben de Francisco (left), Founder and CEO of Onera Health, with Boyd Papprott (right), Director of Sales, Marketing & Product Management, Respiratory, at VitalAire Germany, at the DGSM 2026 conference in Wiesbaden.

Ruben de Francisco (left), Founder and CEO of Onera Health, with Boyd Papprott (right), Director of Sales, Marketing & Product Management, Respiratory, at VitalAire Germany, at the DGSM 2026 conference in Wiesbaden.

L'accesso alla polisonnografia in laboratorio in Germania è limitato: questo spesso obbliga i pazienti ad aspettare molto tempo prima di ricevere una diagnosi.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Per maggiori informazioni o per richieste di informazioni per i media, contattare:

Swea Ann Hagenhoff
Specialista senior del branding e delle comunicazioni
Onera Health
media@onerahealth.com

VitalAire Germany
Hanne Ekrutt
kommunikation@vitalaire.de



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire