Onera Health, società leader nella trasformazione della medicina del sonno, e VitalAire, l'azienda tedesca di assistenza domiciliare controllata di Air Liquide Healthcare, hanno annunciato una collaborazione per collegare la polisonnografia a domicilio, il "gold standard" clinico per la diagnosi dei disturbi del sonno, e il trattamento dell'apnea notturna per i pazienti in Germania.

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Ruben de Francisco (left), Founder and CEO of Onera Health, with Boyd Papprott (right), Director of Sales, Marketing & Product Management, Respiratory, at VitalAire Germany, at the DGSM 2026 conference in Wiesbaden.

L'accesso alla polisonnografia in laboratorio in Germania è limitato: questo spesso obbliga i pazienti ad aspettare molto tempo prima di ricevere una diagnosi.

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