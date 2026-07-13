La domanda di servizi tecnologici in Europa ha continuato ad accelerare nel secondo trimestre, mentre la regione si rivolge sempre più ai servizi gestiti per ridurre i costi e i servizi cloud per raggiungere gli obiettivi IA, in base al più recente report sullo stato del settore pubblicato da Information Services Group ( ISG ) (Nasdaq: III ), una società globale di ricerca e consulenza tecnologica orientata all'IA.

L'EMEA ISG Index™, che misura i contratti di outsourcing commerciali con un valore di contratto annuale (ACV) di almeno 5 milioni di USD, segnala un forte incremento del 46% dell'ACV nel secondo trimestre per il mercato aggregato (sia servizi gestiti che basati su cloud as-a-service), la maggiore crescita in otto anni, fino a 13,0 miliardi di USD.

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