NIQ (NYSE: NIQ), un leader globale nella consumer intelligence, oggi ha pubblicato i nuovi risultati di una ricerca che indicano come la K-Beauty sia diventata un segmento della bellezza globale in rapida crescita, con il valore delle vendite aumentato del 53% su base annua e del 131% negli ultimi due anni. I dati puntano a un più ampio cambiamento nella crescita della bellezza, mentre l'innovazione regionale, il social commerce e la domanda dei consumatori guidata dal commercio digitale definiscono sempre più spesso quali attività crescono a livello globale.

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K-Beauty accelerates across global markets

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Julia Mayer, julia.mayer@nielseniq.com





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