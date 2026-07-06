Perpetuals.com Ltd (Nasdaq: PDC), oggi ha annunciato che UpsideOnly, la sua piattaforma di trading e previsioni di mercato a rischio zero, ha registrato un’impennata di iscrizioni di nuovi utenti, superando l’importante traguardo dei 100.000 trader a poche settimane dal lancio, avvenuto il 19 maggio.

UpsideOnly consente agli utenti di fare previsioni sull’andamento dei mercati globali azionari, di materie prime, dei cambi e delle criptovalute senza mai effettuare una vera operazione in prima persona. Perpetuals impiega il proprio capitale per attuare le contrattazioni in relazione ai segnali più forti identificati dalla sua IA proprietaria.

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