Mentre i governi discutono le misure di tassazione sullo zucchero e questioni nutrizionali, un nuovo documento sulle politiche pone una domanda fondamentale: questi interventi offrono miglioramenti duraturi sulla salute? Per chi, e a quale costo?

Pubblicato da Competere, con il sostegno dell'Associazione dei produttori di zucchero dell'America Latina (UNALA), Comprendere lo zucchero oltre la narrativa – di Pietro Paganini – offre ai decisori politici, ai giornalisti e ai consumatori una guida accessibile al ruolo dello zucchero nella salute, nella sostenibilità e nell'economia globale.

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