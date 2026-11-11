Organizzato con il patrocinio di Sua Altezza lo Sceicco Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, Principe ereditario di Abu Dhabi e Presidente del Consiglio esecutivo di Abu Dhabi, l'Abu Dhabi Future Health Summit 2026 si è concluso con accordi e iniziative che coprono la scoperta di farmaci, la ricerca clinica, la medicina preventiva e la salute riproduttiva, assieme a programmi di ricerca e imprenditoria che sosterranno la collaborazione oltre il Summit.

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The Summit is the annual flagship gathering of Future Health – A Global Initiative by Abu Dhabi, curated and convened by the Department of Health – Abu Dhabi (DoH) together with Founding Partners PureHealth, M42, Institute for Healthier Living Abu Dhabi (IHLAD) and Mubadala Bio.

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