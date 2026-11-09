L'applicazione “Minhaj”, sviluppata dalla Muslim World League (MWL), partecipa alla sesta edizione della Hajj Conference and Exhibition 2026, apertasi oggi a Gedda sotto gli auspici del Custode delle due Sacre Moschee, King Salman bin Abdulaziz Al Saud (che Allah lo protegga). Organizzata dal Ministero di Hajj e Umrah in collaborazione con il Pilgrim Experience Program, uno dei programmi della Saudi Vision 2030, l'evento si svolge dall'8 all'11 novembre nel Jeddah Superdome con il tema “From Makkah to the World” (Da Makkah al mondo).

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The pavilion of the Muslim World League (MWL) at the sixth edition of the Hajj Conference and Exhibition 2026 in Jeddah, Saudi Arabia. (Photo: AETOSWire)

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Abdulaziz Ahmed

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