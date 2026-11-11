Lattice Semiconductor (NASDAQ: LSCC), il leader nel settore dei firmware programmabili e per piattaforme a basso consumo, oggi ha annunciato la soluzione abbinata a Lattice NXP PCIe ® , abilitata e promossa in collaborazione con NXP ® Semiconductors. Abbinando il processore applicativo i.MX 95 di NXP agli FPGA (Field Programmable Gate Array) basati su Lattice Nexus™ tramite PCIe, la soluzione affronta la connettività in tempo reale, l'I/O deterministico e le sfide della sicurezza nell'automazione industriale, nella robotica e nelle applicazioni edge intelligenti.

La soluzione congiunta è disponibile nelle configurazioni Lattice CertusPro™-NX o Lattice Certus™-NX come chip abbinate ai processori digitali NXP i.MX 95 SoC, approfondendo una collaborazione di lunga data tra Lattice e NXP che comprende applicazioni industriali, di data center e di rete. L'FPGA di Lattice aggiunge basa latenza, I/O deterministica assieme al processore applicativo NXP, garantendo capacità combinate nell'elaborazione in tempo reale, nell'AI e nell'I/O personalizzato per aiutare i clienti a modernizzare modelli datati per nuovi standard di interfacce. Supporta i requisiti normativi emergenti, comprese la normativa UE per la cyber-resilienza (EU Cyber Resilience Act, CRA) e la CNSA 2.0, con sicurezza integrata nell'hardware e supporto tecnico a lungo termine dei prodotti integrato fin dall'inizio.

“I Lattice FPGA portano connettività in tempo reale, I/O programmabile e sicurezza hardware che completa il processore applicativo i.MX di NXP, come chip abbinato o come controller primario. Insieme a NXP, stiamo abbinando un portafoglio digitale affidabile e tecnologia FPGA a basso consumo per fornire ai progettisti dei sistemi industriali una base scalabile, flessibile per costruire la nuova generazione di sistemi industriali intelligenti, connessi e sicuri”, ha dichiarato Raemin Wang, Vicepresidente, Segment Marketing presso Lattice Semiconductor.

“I processori applicativi i.MX 95 di NXP, con crittografia post-quantistica, ampie capacità di visione automatica e grafica 3D immersiva, abbinata ai Lattice FPGA offre ai progettisti di sistema la flessibilità e il supporto a lungo termine necessari per realizzare piattaforme industriali che rimarranno redditizie per molti anni. Insieme, stiamo garantendo una soluzione che soddisfa i requisiti di tempo reale, connettività e sicurezza delle attuali applicazioni industriali più esigenti”, ha dichiarato Olivas, Vicepresidente e AD, Secure Connected Edge Segment Marketing, NXP Semiconductors.

La soluzione congiunta è ora disponibile per l'integrazione in configurazioni a componenti discreti, System-on-Module (SoM) e configurazioni di moduli multi-chip. I clienti possono accedere al progetto di riferimento FPGA e agli strumenti di sviluppo Lattice dal sito di Lattice, e al driver software e alla documentazione dall'NXP. I disegni di riferimento e i kit di valutazione sono inoltre disponibili attraverso Arrow Electronics.

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Lattice Semiconductor (NASDAQ: LSCC) è il leader nel settore dei firmware programmabili e per piattaforme a basso consumo. Risolviamo le sfide dei clienti dall'edge al cloud, nei mercati in crescita dell'informatica, delle comunicazioni, dell'industria e dei dispositivi integrati. Con l'aggiunta dei firmware per piattaforme silicon-neutral, leader nel settore di AMI e delle soluzioni di gestibilità delle infrastrutture, Lattice ora offre la piattaforma di controllo e gestione sicura più completa del settore per l'infrastruttura cloud e dei data center per l'intelligenza artificiale. La nostra tecnologia, i nostri rapporti a lungo termine e l'impegno nell'assistenza di prim'ordine permettono ai nostri clienti di liberare rapidamente e facilmente le loro innovazioni per creare un mondo sicuro, intelligente e connesso. Per maggiori informazioni, visitare www.latticesemi.com . Inoltre è possibile seguirci su LinkedIn , X , YouTube , Facebook , WeChat , e Weibo .

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