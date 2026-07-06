Con l'aumentare dei rischi informatici e la rapida evoluzione dei servizi pubblici digitali, l'Estonia sta rafforzando la sicurezza, la durata e l'adattabilità dei documenti che sono alla base della sua società digitale: carte d'identità, tessere di permesso di residenza, carte d'identità digitali e-Residency, carte d'identità diplomatiche, certificati di AIP (Applicant for International Protection, Richiedente di protezione internazionale).

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© Reelika Riimand - Estonian Police and Border Guard Board

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Vanessa Viala

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