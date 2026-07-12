L&T Technology Services (BSE: 540115, NSE: LTTS), un leader globale nelle Soluzioni di Engineering Intelligence e nei servizi di consulenza ER&D, ha concluso con successo Engineering Intelligence (EI) OpenHack 2026 , una sfida dell'innovazione globale prima nel suo genere, condotta simultaneamente in nove sedi ubicate in India, negli Stati Uniti e in Europa.

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LTTS Global EI OpenHack at the Munich office

L'hackathon ha riunito quasi 4.000 ingegneri (oltre 770 team) da Bengaluru, Mysuru, Chennai, Hyderabad, Pune, Vadodara, Mumbai, Dallas e Monaco per affrontare complesse sfide ingegneristiche attraverso l'innovazione basata sull'AI.

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