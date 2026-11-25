A pochi mesi dal lancio, Adform , piattaforma pubblicitaria integrata, traccia un bilancio decisamente positivo riguardo all’impiego sul campo del proprio server MCP (Model Context Protocol) . Riprogettando completamente la gestione e l'ottimizzazione delle campagne in programmatic, MCP Server sta trasformando le modalità operative di inserzionisti e partner. I primi utenti hanno attribuito un recommendation score di 9,5 punti su 10 e un indice di utilità di 4 punti su 5, con la reportistica delle campagne individuata come la funzionalità più utilizzata, assorbendo da sola quasi un terzo delle richieste totali. Le aziende hanno ampiamente apprezzato come questo accesso rapido e preciso dei dati stia attivamente aprendo nuove opportunità strategiche.

Le prestazioni di un agente di intelligenza artificiale sono strettamente legate alla tecnologia che sta alla base. Per questo Adform, tramite il proprio server MCP, ha aperto l'intera piattaforma agli agenti AI esterni, rendendo accessibili oltre 800 funzionalità attraverso un'unica architettura di connessione.

I feedback dei primi early adopter mostrano come il server MCP non si limiti solo a velocizzare i processi, ma stia guidando una vera e propria trasformazione strutturale delle operation . Riducendo le attività amministrative e manuali, la tecnologia permette ai marketer di concentrarsi sulla strategia ad alto valore aggiunto: dall'analisi comparativa e immediata dei dati cross-campagna alla risoluzione tempestiva di sfide omnichannel complesse, come la risoluzione dei problemi sulla CTV.

“ Per la nostra agenzia si tratta di una vera e propria svolta. Il server MCP di Adform è già diventato un elemento centrale del nostro lavoro quotidiano ”, dichiara Adrián Falque, Digital Manager, Avante . “ Se prima servivano ore per analizzare le criticità di una campagna poco performante, oggi bastano pochi minuti per estrarre insight subito operativi. L'accesso conversazionale ai dati ci rivela dettagli strategici che altrimenti non avremmo mai avuto il tempo di individuare. L'efficacia è stata tale che triplicheremo gli accessi per coinvolgere più membri del team ”.

Le agenzie hanno inoltre apprezzato la capacità dello strumento di democratizzare l'accesso ai dati tra i team, consentendo a diversi membri di estrarre insight avanzati formulando semplici domande scritte.

“ L’apertura dell’infrastruttura di Adform agli agenti AI ha creato nuove opportunità per la gestione dei flussi di lavoro delle agenzie ”, sostiene Gökberk Ertunç, Head of Data Analytics & Programmatic di Omnicom Media Türkiye . “ Poter esplorare gli insight di campagna utilizzando il linguaggio naturale rende i dati molto più accessibili ai nostri team, aiutandoci a lavorare con maggiore efficienza e a prendere decisioni informate nella pianificazione e nell'ottimizzazione delle campagne ”.

Silje Sandsbakk, Performance Manager di Publicis Norway , sottolineando la capacità del server MCP di incrementare l'efficienza, aggiunge: “ Riduce significativamente i tempi di preparazione dei dati su Excel, ma il valore va ben oltre la velocità. Avere le informazioni immediatamente disponibili grazie all'agente IA ci permette di passare meno tempo a elaborare i numeri e più tempo ad analizzarli. Apprezziamo molto anche la flessibilità con cui possiamo decidere dove far svolgere all'IA il lavoro più pesante e dove, invece, mantenere il controllo diretto ”.

Jochen Schlosser, Chief Technology Officer di Adform , ha commentato: “ La forza di un agente AI dipende unicamente dalla tecnologia a cui si connette. Per questo abbiamo aperto la piattaforma integrata di Adform agli agenti AI esterni, mettendo a disposizione oltre 800 funzionalità attraverso il nostro server MCP. Abbiamo passato anni a connettere dati, tecnologia e intelligenza con un unico obiettivo: migliorare la pubblicità. Ora i nostri clienti possono sfruttare tutto questo potenziale attraverso l'AI, ottenendo dati più rapidi, flussi di lavoro più semplici e maggiore libertà di innovare. I loro feedback confermano la validità del nostro approccio integrato. E questo è solo l'inizio ”.

Adform

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