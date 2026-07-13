Lo Zayed Sustainability Prize, il premio pionieristico degli Emirati Arabi Uniti dedicato alle soluzioni innovative alle sfide globali, ha ufficialmente chiuso le candidature per l'edizione 2027, avendo ricevuto un numero senza precedenti di 10.233 candidature provenienti da 177 paesi nelle sue sei categorie: Salute, Alimentazione, Energia, Acqua, Azione per il clima e Scuole superiori globali.

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Zayed Sustainability Prize Closes 2027 Submissions with Strong Global Participation (Photo: AETOSWire)

Giunto ormai alla sua 18 a edizione, il Premio continua ad attrarre un gruppo eterogeneo e in continua crescita di piccole e medie imprese, organizzazioni senza scopo di lucro e scuole superiori impegnate nello sviluppo di soluzioni volte a migliorare la qualità della vita, in particolare nelle comunità vulnerabili e svantaggiate.

Le proposte presentate quest'anno evidenziano una crescente attenzione alla resilienza, all'adattabilità e all'impatto a livello di sistema. In tutte le regioni, i candidati stanno affrontando complesse sfide globali attraverso soluzioni concrete e incentrate sulla comunità. Dalle tecnologie sanitarie e agricole basate sull'intelligenza artificiale all'energia decentralizzata, al miglioramento dell'accesso alle acque sotterranee e agli approcci di economia circolare, i candidati stanno sviluppando soluzioni che ampliano l'accesso ai servizi essenziali e promuovono un progresso più inclusivo.

Le candidature sono aumentate del 32% rispetto al ciclo precedente, a conferma del costante slancio globale a favore di un'innovazione scalabile e guidata a livello locale.

Sua Eccellenza il dott. Sultan Ahmed Al Jaber, ministro dell'Industria e delle Tecnologie Avanzate degli Emirati Arabi Uniti e direttore generale dello Zayed Sustainability Prize, ha dichiarato: "Questo livello storico di partecipazione riflette la crescente domanda globale di soluzioni concrete che rafforzino la resilienza, consolidino i sistemi essenziali e producano un impatto duraturo. I candidati di quest'anno hanno dimostrato come l'intelligenza artificiale, l'adattabilità, l'innovazione e la leadership locale possano unirsi per affrontare le sfide urgenti nelle comunità in cui l'accesso, l'accessibilità economica e l'affidabilità rimangono limitati. Ispirandosi all'eredità del defunto sceicco Zayed bin Sultan Al Nahyan, il Premio continuerà a sostenere i pionieri le cui soluzioni sono pratiche, orientate al servizio e valutate in base alla differenza positiva che apportano nella vita delle persone".

Oltre i due terzi delle candidature provenivano da economie in via di sviluppo ed emergenti, con una partecipazione particolarmente significativa da parte di Bangladesh, Brasile, Cina, Kenya ed Emirati Arabi Uniti. Anche i mercati sviluppati, tra cui gli Stati Uniti e il Regno Unito, hanno registrato un forte coinvolgimento, a riprova della crescente diffusione del Premio in diversi ecosistemi di innovazione.

La categoria "Azione per il clima" ha registrato il maggior numero di candidature (2.505), seguita da "Alimentazione" (2.261), "Salute" (1.807), "Scuole superiori globali" (1.710), "Energia" (994) e "Acqua" (956).

In tutte le categorie sono emerse alcune tendenze chiave:

Salute: soluzioni incentrate sull'ampliamento dell'accesso all'assistenza in contesti svantaggiati e fragili, con una forte presenza di strumenti diagnostici basati sull'intelligenza artificiale, dispositivi medici a basso costo, modelli di erogazione dell'assistenza sanitaria e soluzioni di finanziamento sanitario che sostengono sistemi sanitari più solidi e reattivi.

soluzioni incentrate sull'ampliamento dell'accesso all'assistenza in contesti svantaggiati e fragili, con una forte presenza di strumenti diagnostici basati sull'intelligenza artificiale, dispositivi medici a basso costo, modelli di erogazione dell'assistenza sanitaria e soluzioni di finanziamento sanitario che sostengono sistemi sanitari più solidi e reattivi. Alimentazione: forte enfasi sulle soluzioni rivolte agli agricoltori, tra cui servizi di sostegno e consulenza, tecnologie agricole, tecnologie per la sicurezza alimentare, trasformazione dei prodotti alimentari e miglioramenti della catena del valore che contribuiscano a rendere i sistemi alimentari più resilienti ed efficienti.

forte enfasi sulle soluzioni rivolte agli agricoltori, tra cui servizi di sostegno e consulenza, tecnologie agricole, tecnologie per la sicurezza alimentare, trasformazione dei prodotti alimentari e miglioramenti della catena del valore che contribuiscano a rendere i sistemi alimentari più resilienti ed efficienti. Energia: soluzioni incentrate sull'efficienza e lo stoccaggio energetico, sulle energie rinnovabili decentralizzate, sulle reti intelligenti e sulle applicazioni energetiche a uso produttivo, che riflettono una crescente attenzione all'accessibilità economica, all'affidabilità e alla gestione della domanda energetica.

soluzioni incentrate sull'efficienza e lo stoccaggio energetico, sulle energie rinnovabili decentralizzate, sulle reti intelligenti e sulle applicazioni energetiche a uso produttivo, che riflettono una crescente attenzione all'accessibilità economica, all'affidabilità e alla gestione della domanda energetica. Acqua: innovazioni incentrate sull'accesso e il monitoraggio delle acque sotterranee, sul trattamento e il riutilizzo delle acque reflue, sulla desalinizzazione, sulla gestione della qualità dell'acqua e sull'uso efficiente delle risorse idriche, a sostegno di un migliore accesso all'acqua e della sua conservazione nelle comunità soggette a stress idrico.

innovazioni incentrate sull'accesso e il monitoraggio delle acque sotterranee, sul trattamento e il riutilizzo delle acque reflue, sulla desalinizzazione, sulla gestione della qualità dell'acqua e sull'uso efficiente delle risorse idriche, a sostegno di un migliore accesso all'acqua e della sua conservazione nelle comunità soggette a stress idrico. Azione per il clima: particolare attenzione all'adattamento e alla resilienza delle comunità, insieme a modelli di economia circolare, riduzione dei rifiuti, soluzioni basate sulla natura, conservazione delle risorse naturali e approcci di mitigazione che rispondano alle pressioni climatiche immediate.

particolare attenzione all'adattamento e alla resilienza delle comunità, insieme a modelli di economia circolare, riduzione dei rifiuti, soluzioni basate sulla natura, conservazione delle risorse naturali e approcci di mitigazione che rispondano alle pressioni climatiche immediate. Scuole superiori globali: progetti guidati dagli studenti sempre più incentrati su soluzioni che integrano diversi ambiti, spaziando dalle energie rinnovabili alla filtrazione dell'acqua, dalla gestione dei rifiuti alla produzione alimentare, dalla biodiversità alle iniziative di sensibilizzazione della comunità, a dimostrazione di come i giovani stiano applicando il pensiero sistemico alle sfide locali.

Dopo la conclusione della fase di presentazione delle candidature, il Premio entra nella fase di valutazione. Tutte le candidature saranno sottoposte a un processo indipendente di revisione e due diligence, seguito da una valutazione da parte di un comitato di selezione composto da esperti internazionali. I vincitori finali saranno selezionati dalla giuria nel settembre 2026

E saranno annunciati in occasione della cerimonia di premiazione dello Zayed Sustainability Prize, che si terrà il 12 gennaio 2027. Ciascun vincitore per categoria organizzativa riceverà 1 milione di dollari statunitensi, mentre sei scuole superiori, in rappresentanza delle diverse regioni del mondo, riceveranno ciascuna 150.000 dollari statunitensi per realizzare o ampliare i propri progetti. Ciascuna organizzazione finalista riceverà 150.000 dollari statunitensi, mentre ciascun finalista delle scuole superiori riceverà 25.000 dollari statunitensi.

Ad oggi, grazie ai suoi 139 vincitori, il Premio ha avuto un impatto positivo su oltre 411 milioni di individui in tutto il mondo, rafforzando il proprio ruolo di piattaforma di riferimento per la promozione di uno sviluppo inclusivo e sostenibile.

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Informazioni sullo Zayed Sustainability Prize

Lo Zayed Sustainability Prize è il pionieristico riconoscimento degli Emirati Arabi Uniti per soluzioni innovative alle sfide globali.

Un omaggio all'eredità e alla visione del padre fondatore degli Emirati Arabi Uniti, lo sceicco Zayed bin Sultan Al Nahyan, il premio mira a promuovere lo sviluppo sostenibile in tutto il mondo.

Ogni anno, nelle categorie "Salute", "Alimentazione", "Energia", "Acqua", "Azione per il clima" e "Scuole superiori globali", l'iniziativa premia le organizzazioni e le scuole superiori per soluzioni innovative che promuovono il progresso sostenibile e rafforzano la resilienza delle comunità.

Con 139 vincitori in 18 anni, il Premio ha avuto un impatto positivo su oltre 411 milioni di individui in tutto il mondo, ispirando gli innovatori ad amplificare la propria influenza e a trasformare l'ambizione in progresso duraturo.

Lo Zayed Sustainability Prize è un'affiliata di Erth Zayed Philanthropies.

*Fonte: AETOSWire

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Thomas Hagan

thomas.hagan@panterra.global





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