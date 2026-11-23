L&T Technology Services (BSE: 540115, NSE: LTTS) , leader globale in soluzioni di intelligence ingegneristica e servizi di consulenza in materia di ricerca, sviluppo e ingegneria (ER&D), ha annunciato oggi il lancio di SDVault.ai™ , una catena di strumenti di ingegneria e verifica gestiti dall'IA che aiuta produttori OEM e fornitori di primo livello in ambito automobilistico ad accelerare lo sviluppo, l'integrazione e la convalida di veicoli definiti da software (SDV). SDVault.ai™ fa parte della suite EI for Engineering di LTTS ed è sviluppata a partire da EIOne , la piattaforma di intelligence per l'ingegneria dell'azienda.

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