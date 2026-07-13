LTM , il partner di Business Creativity per le più grandi aziende al mondo, ha annunciato oggi una partnership con Anthropic , l'azienda di IA di frontiera alla base di Claude, per accelerare l'adozione a livello aziendale di Claude, Claude Code e Claude Cowork nei flussi di lavoro di ingegneria, modernizzazione e aziendali.

LTM integrerà Claude, Claude Code e Claude Cowork con le sue competenze di implementazione aziendale per aiutare i clienti a passare da progetti pilota alla fase di produzione con produttività, resa e qualità leader di mercato accompagnate da affidabilità e trasparenza.

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