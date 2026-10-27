LTM , il partner di Business Creativity per le più grandi aziende al mondo, ha sottoscritto una collaborazione strategica con una grande società globale di servizi bancari e finanziari, rafforzando ulteriormente la propria posizione di partner fidato per tecnologia e trasformazione per gli istituti finanziari leader. Questo impegno di due anni è già in corso, con la possibilità di estenderlo per un ulteriore anno e presenta un valore potenziale di un massimo di 100 milioni di dollari.

L'impegno è una conseguenza della continua espansione della relazione di LTM con il cliente e del suo suolo crescente nello sviluppo di programmi tecnologici strategici e di supporto alle iniziative di consolidamento dei fornitori in tutta l'organizzazione.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Vedi la versione originale su businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20261026914976/it/

Contatto per i media:

Michelle Kumar| Relazioni globali con i media | Michelle.Nalinikumar@ltm.com





La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire