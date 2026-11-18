Lufthansa ha scelto BREAKAWAY Gewürztraminer, un vino analcolico prodotto dalla cantina tedesca Bergdolt-Reif & Nett, per la sua Allegris Business Class. Realizzato utilizzando la tecnologia Solos, il vino è stato scelto a seguito di una degustazione in cieco e si prevede che verrà servito dal novembre 2026 al gennaio 2027.

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BREAKAWAY Gewürztraminer by Bergdolt-Reif & Nett, made with Solos technology.

La scelta segna una tappa importante per entrambi i partner, che portano le proprie competenze ai passeggeri premium (2) di Lufthansa.

Dove la vinificazione incontra l'innovazione

La base di BREAKAWAY Gewürztraminer è un vino prodotto con uve di raccolto tardivo, selezionato per il suo esclusivo carattere aromatico.

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