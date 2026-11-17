Luminor ha stretto una collaborazione con la società di tecnologia finanziaria Plumery , utilizzando la sua piattaforma digitale headless per accelerare l'implementazione di soluzioni bancarie digitali in Estonia, Lettonia e Lituania.

Plumery è stata scelta perché la sua tecnologia e il suo approccio si allineano perfettamente con la strategia di Luminor. La collaborazione fa parte delle attività più ampie di Luminor per modernizzare la sua tecnologia, semplificare i suoi prodotti e rafforzare i suoi canali digitali.

La collaborazione prevede che Luminor utilizzi l'architettura headless, incentrata sulle API di Plumery per progettare e implementare esperienze bancarie digitali assieme alle applicazioni proprie della banca, ai percorsi dei clienti e alle integrazioni. Questo consente a Luminor di sviluppare e introdurre nuove funzionalità in modo più efficiente, mantenendo al contempo il controllo su come i suoi servizi digitali vengono progettati e integrati.

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