MariaDB plc , la piattaforma di database unificata aperta per l'azienda agentica, oggi ha annunciato MariaDB Enterprise Platform 2027 , un rilascio che garantisce un picco di produttività più elevato del 56%¹, resilienza più solida per implementazioni multiregionali e modi più rapidi per creare e gestire agenti AI. Ciò che è iniziato come un database operativo open source ora comprende transazioni mission-critical, analisi in tempo reale, velocità in-memoria, strumenti di AI e scala multiregionale su un'unica piattaforma unificata.

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