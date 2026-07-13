Heitman LLC (“Heitman”), società internazionale di gestione degli investimenti nel settore immobiliare, oggi ha annunciato la nomina di Maureen Mahr von Staszewski ad Amministratore Delegato nel team europeo di investimenti immobiliari. Come membro del team dirigente europeo di Heitman, Maureen aiuterà a promuovere la continua espansione in tutta Europa, supportando le iniziative strategiche di crescita dell'azienda, le operazioni di raccolta di capitali e l'attività negli investimenti in tutta la regione.

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Maureen Mahr von Staszewski Joins Heitman European Leadership Team

“Siamo entusiasti di accogliere Maureen nel team di Heitman”, ha dichiarato Caleb Mercer, Amministratore Delegato e Responsabile degli investimenti europei di Heitman. “La sua vasta e profonda esperienza nella gestione degli investimenti immobiliari in Europa aiuterà a rafforzare le nostre capacità di investimento innovative e diversificate nelle tipologie di proprietà tradizionali e alternative in tutta Europa”.

Nei suoi incarichi precedenti ricoperti in AXA, Swiss Life e Cromwell, Maureen ha guidato la gestione dei fondi immobiliari, supervisionando la strategia, la costruzione dei portafogli e i rapporti con gli investitori. Maureen porta oltre 20 anni di esperienza nelle strategie core-plus, a valore aggiunto e opportunistiche in vari settori, compresi uffici, logistica, residenziale e investimenti alternativi in tutta Europa.

“Ho sempre ammirato l'approccio rigoroso di Heitman negli investimenti immobiliari, la sua forte posizione negli investimenti alternativi e la sua cultura collaborativa”, ha dichiarato Maureen. “Sono impaziente di contribuire alla continua espansione della società con questo gruppo di colleghi di grande talento”.

INFORMAZIONI SU HEITMAN:

Heitman è una società globale di gestione degli investimenti immobiliari con un portafoglio di oltre 47 miliardi di patrimoni in gestione al 31 marzo 2026. Fondata nel 1966 e con sede globale a Chicago, Heitman dispone di 10 sedi in tutto il mondo ed è un attore di rilievo nei mercati immobiliari e dei capitali a livello globale. Heitman realizza investimenti immobiliari attraverso fondi di private equity, prestiti e titoli immobiliari quotati in borsa.

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