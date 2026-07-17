Il Merz Group ha completato con successo la prima erogazione di un prestito Schuldschein, collocando un volume totale di 450 milioni di euro sul mercato del capitale di debito, una cifra pari al triplo del volume del lancio. La prima operazione è stata notevolmente sottoscritta e ha attratto un forte interesse da parte di tutti i gruppi di investitori. I proventi dell'operazione sono stati liquidati e versati oggi.

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Dr. Almuth Steinkühler, Chief Financial Officer Merz Group

L'operazione consiste in tranche a interesse sia fisso che variabile, con maturità a tre, cinque, sette e dieci anni. Hanno partecipato circa 50 investitori tedeschi e internazionali, rappresentando un'ampia gamma di istituzioni, tra cui banche private, banche federali tedesche di proprietà statale, casse di risparmio pubblico, banche di cooperative, fondi pensione ed enti pensionistici professionali.

Con il successo dell'operazione, Merz ha ulteriormente diversificato la propria base di finanziamento, completando i suoi attuali accordi di finanziamento sindacato con un'ulteriore fonte di capitale a lungo termine. L'operazione inoltre amplia la base di investitori dell'azienda e migliora la diversificazione e la resilienza della sua struttura finanziaria complessiva.

L'operazione è stata coordinata da BNP Paribas e da DZ BANK. Hogan Lovells Cadwalader ha fornito la consulenza legale a Merz Pharma Group.

Il Dott. Almuth Steinkühler, Direttore finanziario del Merz Group ha commentato:

“La forte domanda del nostro primo prestito Schuldschein riflette la fiducia degli investitori nella solidità finanziaria del Merz Group, nelle sue prospettive di crescita a lungo termine e nella sua direzione strategica. L'accesso riuscito al mercato Schuldschein ci ha permesso di diversificare ulteriormente le nostre fonti di finanziamento, rafforzare la nostra flessibilità finanziaria e creare una solida base per supportare la crescita futura, organica e inorganica, del gruppo”.

Karsten Kabas, Vicepresidente Senior, Tesoreria del Gruppo, Assicurazioni e Investimenti finanziari del Merz Group ha aggiunto:

“Siamo lieti soprattutto che fatto che la nostra prima operazione non solo ha generato una domanda straordinariamente forte, ma ci ha consentito anche di ottenere uno spread del credito inferiore ai 100 punti base nella tranche di riferimento di cinque anni. Inoltre, siamo riusciti ad attrarre investitori per una tranche di dieci anni, sottolineando la fiducia del mercato in Merz come prestatario a lungo termine”.

Informazioni sul Merz Group

Fondato nel 1908, Merz Group è una società a conduzione familiare con sede a Francoforte, Germania. Il gruppo comprende sette aziende, tra cui le sue tre maggiori attività: Merz Aesthetics, uno dei principali fornitori mondiali di prodotti e trattamenti di medicina estetica; Merz Therapeutics, azienda farmaceutica specializzata in disturbi neurologici; e Merz Lifecare, un fornitore di prodotti sanitari da banco con marchi rinomati, tra cui tetesept, Merz Spezial, SOS e Zirkulin. Con questi marchi, Merz Lifecare è uno dei leader sul mercato nella regione di lingua tedesca.

Merz Group impiega oltre 5.500 persone in tutto il mondo e ha generato circa 2,5 miliardi di euro in ricavi nello scorso anno fiscale.

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